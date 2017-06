L'aventure Nescafé Star commence pour les douze candidats sélectionnés

PAPEETE, le 11/06/2017 - Les auditions du concours Nescafé Star se sont terminées samedi dernier, au petit théâtre de la Maison de la culture. C'était l'ultime étape pour les candidats qui espéraient intégrer l'aventure. Ils étaient 42 à avoir affronté le jury. Au final, seuls douze candidats ont été retenus pour la suite de cet événement, ils se retrouveront le 20 juillet à 19h25 sur TNTV.



Ambiance studieuse samedi dernier au petit théâtre de la Maison de la culture, pour les dernières auditions du concours Nescafé Star 2017. Ils étaient 42 candidats à faire de leur mieux pour tenter de décrocher leur place pour entrer dans l'aventure.



Et comme dans tous concours, il faut se démarquer. Emilie, candidate de Punaauia en est bien consciente. C'est la seconde fois qu'elle passe les auditions, mais cette fois-ci, la jeune femme de 32 ans a choisi de mettre en avant le reo tahiti. " Je vais interpréter la chanson "l'air du vent" de Pocahontas avec la deuxième partie traduite en tahitien. J'ai été aidée par une de mes amies qui habite à Tahaa ".



Sur un autre banc, on retrouve Sohan 17 ans et ses amis. Pour les auditions, il a choisi d'interpréter The Scientist de Coldplay, une chanson qui a " beaucoup d'importance pour moi, et qui m'a beaucoup aidé durant mon année de seconde ", raconte-t-il.



Pour cette ultime audition, le panel musical était varié. " Les artistes ont eu moins de trois semaines pour apprendre par cœur les paroles, s’approprier le rythme et peaufiner leur interprétation. Les candidats devaient convaincre les membres du jury composé de Ravanui Teriitaumihau-Lucas, coordinatrice de l'événement, la coach vocal Taloo et Bruno Demougeot, chef d’orchestre ", indique un communiqué.



À la fin de la journée, les douze candidats ont été choisis. Un choix qui n'a pas été facile pour les membres du jury, puisque le niveau cette année est " élevé ". Ce seront donc cinq filles et sept garçons qui se retrouveront le 20 juillet à 19h25 sur TNTV.



" Pour la suite de l’aventure Nescafé Star 2017, les membres du jury ont concocté un "entraînement" spécial pour les 12 finalistes. Ils vont suivre un programme intensif comprenant 120 heures de coaching vocal et 90 heures de répétitions avec un orchestre. Ils devront participer à deux concerts privés et enregistrer un hymne avec l’ensemble des autres finalistes. Attention, à l’occasion des deux concerts privés, deux candidats quitteront l’aventure… Ils ne seront que huit à partir à la conquête du public et du trophée lors de la soirée sur la scène mythique de To’ata, le samedi 23 septembre ", conclut le communiqué.