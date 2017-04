L'atelier théâtre de la Maison de la culture pour la première fois sur les planches

PAPEETE, le 27 avril 2017 - Une trentaine d'élèves de l'atelier théâtre de la Maison de la culture monteront sur scène avec leur professeur, Nicolas Arnould, le 2 mai prochain. Pour leurs premiers pas sur les planches, les comédiens interpréteront des sketchs humoristiques de Jean-Pierre Martinez et Ann Rocard, dans le cadre d'un spectacle intitulé "Tous sur scène".





Parmi les multiples activités proposées par la Maison de la culture dans ses locaux, l'atelier théâtre existe depuis 2003, aussi bien pendant les vacances qu’à l’année. Créé par Anne Tavernier, Nicolas Arnould a repris le flambeau en 2015 et il faut dire qu'il a su y apporter un souffle nouveau au vu de l'augmentation du nombre d'élèves inscrits. Le professeur n'en est pas à son coup d'essai. Il a commencé à faire du théâtre à l’âge de 16 ans avec Patricia Mollié, auprès de qui il s'est forgé une solide expérience pendant sept ans. Il a ensuite enchaîné les pièces avec Anne Tavernier, Gérald Mingo, Catherine Chanson, Zip Prod, Alain Deviègre… et interprété différents rôles dans une quarantaine de pièces modernes ou classiques ("Les amants magnifiques" de Molière, "Les oiseaux" d'Aristophane, "Thé à la menthe ou t'es citron" de Patrick Haudecœur, "Les monologues du pénis" de Goncalves, etc.).



Cette fois, l'enseignant a décidé de relever un tout autre défi : faire monter sur les planches tous ses élèves, sans exception… Une première ! "C'est une fierté pour la Maison de la culture qui coréalise ce spectacle", confie Vaiana Giraud, responsable de la communication et de la production. Une trentaine de comédiens, âgés de 6 à 60 ans, présenteront ainsi un spectacle d’une heure et demie en deux parties : la première sera jouée par les enfants, puis la deuxième mettra en avant les adolescents et les adultes. Ils interpréteront une succession de sketchs, respectivement d’Ann Rocard, animatrice d'ateliers de théâtre (enfants et ados) depuis 1976 et auteur de littérature adulte et jeunesse, et de Jean-Pierre Martinez, auteur de comédies théâtrales et scénariste pour la télévision.