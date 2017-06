L'association Torea Fa'aara fêtera la musique ce soir

PAPEETE, le 21/06/2017 - L'événement se tiendra de 16 à 18 heures sur les hauteurs de la Mission. Plusieurs animations sont au programme. Parmi les nombreuses actions de l'association Torea Fa'aara, on retrouve l'insertion sociale ou encore l'amélioration de la qualité de vie dans les quatre quartiers de la Mission.



C'est la première fois que l'association Torea Fa'aara organise une manifestation à l'occasion la fête de la musique. Cet événement se tiendra ce soir de 16 à 18 heures dans la maison de quartier Te Tahua Papareva sur les hauteurs de la Mission.



Plusieurs animations sont au programme, certaines seront assurées par les habitants des quartiers de la Mission.



L'idée première de cette soirée est de resserrer les liens entre les habitants, mais aussi de favoriser l'insertion sociale.



Créée l'an dernier, l'association Torea Fa'aara a pour but d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers, mais aussi de sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement.



L'an dernier, deux actions ont été menées dans ce sens : le ramassage des carcasses et le tri des déchets.