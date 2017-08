L'association Te Pu Atiti'a remercie la ministre du Tourisme pour son soutien aux studios Disney

PAPEETE, 3 août 2017 - La ministre du Tourisme Nicole Bouteau a reçu, mercredi, Hinano Murphy, présidente de l'association Te Pu Atiti'a, Christiane Fougerousse, et Jerry Biret, lesquels étaient venus remercier le ministère du Tourisme et Tahiti Tourisme pour leur soutien dans le cadre de la venue de l'équipe des studios Disney en avril dernier à l'occasion de la première présentation au public du dessin animé de Walt Disney Moana traduit en langue tahitienne.



Lors de cette rencontre la ministre a notamment reçu un présent de l’équipe de Disney qui a souhaité la remercier pour son soutien dans la réalisation de cette avant-première très appréciée par le public.



Depuis, l'association a poursuivi l'organisation de ses projections à Tahiti mais aussi dans les îles. Ce sont ainsi plus de 30 000 personnes qui ont pu visionner le film lors de séances publiques organisées à la demande des communes ou d'associations. A chaque fois, la même émotion, les mêmes valeurs partagées et une réelle prise de conscience de la nécessité de faire vivre notre langue.



Lors de ces projections, les organisateurs diffusent également la vidéo en reo Tahiti de la campagne de sensibilisation de la population au tourisme. La ministre les en a remercié car ces rencontres intergénérationnelles qui réunissent un public nombreux, sont un vecteur important du message que le Pays souhaite communiquer à la population : "Nous sommes la Polynésie. Nous sommes la richesse du tourisme. Le tourisme est notre richesse". Cette initiative participe ainsi à la stratégie mais également à la dynamique de développement touristique autour du « Mana », de la nature humaine et de l’authenticité.



Te Pu Atiti'a a indiqué à la ministre qu’elle envisage d'aller à la rencontre de la communauté polynésienne en métropole et d'échanger avec les étudiants notamment.



Sur le plan touristique, Air Tahiti Nui et Tahiti Tourisme se sont associés à la sortie du film d’animation avec "The Walt Disney Company France" pour mettre en avant la destination à l'occasion de la sortie du film en métropole, la rendant ainsi visible auprès de millions de fans Disney en France et en Europe, second marché émetteur de touristes après l'Amérique du Nord.



Tahiti Tourisme avait invité, dans le cadre de ce partenariat, 15 médias européens et les VIP de Disney le mois dernier, pour expérimenter la destination, sa culture et sa population en suivant un itinéraire créé sur mesure pour découvrir les îles de Tahiti, Moorea et Bora Bora sur les traces de Vaiana. Ainsi, Le Parisien, 50 minutes Inside, Paris Match, Le Point, VSD, RTL, Grazia magazine, Gala, Télé Loisirs, Le Journal des femmes, Metronews - ont permis d'accroître la visibilité de nos îles à l'international.



À l'occasion de ce voyage de presse, Tahiti Et Ses Îles a également servi de décor pour le tournage du clip de la chanson officielle du film, ce qui a permis aux fans de Vaiana et de Disney de découvrir ou redécouvrir nos paysages idylliques.