L'association "Les p'tits aitos du fenua" s'inquiète du bien-être des enfants au bloc

"Une autre étude montre que les tablettes ont un effet hypnotique, les enfants sont distraits par ce qui se passe sur l'écran et oublient l'environnement hospitalier. Dans la salle d'opération, cela permet de mettre en place les outils de surveillance, le masque... Et surtout, la tablette permet de faciliter la séparation avec les parents". Ainsi, pour récolter les fonds nécessaires et acheter les tablettes, l'équipe a mis en place une vente de badges personnalisés en pâte "Fimo". Ces badges sont décorés de "dessins ludiques, d'une raie ou des poissons et nos noms y sont inscrits. Ces badges donnent des repères à l'enfant. Depuis que nous avons mis en place ces actions, on note une vraie différence chez les enfants et leurs parents. Les enfants sourient plus, les parents aussi. Nous sommes en train de répandre ces badges dans les autres services. L'idée a plu à tout le monde."

De plus, la pharmacienne de l'hôpital va dans le sens de l'association et a accepté de commander des coiffes hygiéniques avec des motifs en plus des simples modèles

verts.