L'assemblée de Polynésie consacre une exposition à la Reine Pomare IV

PAPEETE, le 14 sptembre 2017 - L'assemblée de Polynésie, rend hommage à la Reine Pomare IV en organisant une exposition commémorative de son décès du 13 au 24 septembre.



Depuis jeudi, et ce jusqu'au 24 septembre, l'assemblée de Polynésie française rendra hommage au 140e anniversaire de la mort de la Reine Pomare IV. Marcel Tuihani, président de l'assemblée de Polynésie française a souhaité rendre hommage à ce personnage historique de la Polynésie. "Je considère qu’on ne peut porter un regard clair sur l’avenir qu’en connaissant son passé ; partant du principe qu’on ne voit bien où l’on va, qu’en sachant d’où l’on vient", a-t-il indiqué. Il ajoute " Pomare IV est un personnage important et souvent méconnu de l’histoire de notre pays."



Ainsi l'Assemblée organise une exposition temporaire intitulée « Pomare IV (1827-1877), la Vie d’une Reine » afin de " retracer cette époque charnière de notre histoire, pour mieux la comprendre en saisir ses enjeux, et mieux connaître aussi le personnage si emblématique de cette reine, la seule femme qui régna sur la Polynésie."Cette exposition iconographique s'est organisée avec le concours du musée du Quai Branly qui a mis à disposition un certain nombre de documents pour l'occasion.



"Cette volonté et cet effort pédagogique se poursuivent aujourd’hui par cette mise en valeur de Taraho’i, terre des Pomare, à travers un hommage à celle qui en occupa le plus longtemps les lieux, et dont la date anniversaire de son décès survenu le 17 septembre 1877 nous offre l’occasion" indique le président de l'APF.



Par ailleurs à l'occasion de cette exposition, l'APF a également élaboré, en partenariat avec les professeurs d'histoire, le ministère de l'Education et le vice-rectorat, un kit pédagogique. Ce projet, piloté par l'APF met à disposition des professeurs des fiches pédagogiques intitulées « La Polynésie d’hier et d’aujourd’hui, des institutions, des hommes et des évènements ». Ainsi, sept professeurs des quatre niveaux (collège, lycée professionnel, lycée technologique et lycée général) ont élaboré ces fiches qui retracent l'histoire de la Polynésie française.



Ce kit pédagogique a vocation à mettre à disposition des enseignants, des textes et des illustrations, pouvant servir à la connaissance des élèves polynésiens de différents niveaux, de leur histoire pré et post européenne.



Le vendredi 15 septembre sera consacré à une journée de conférence sur la vie et l'influence de la Reine Pomare IV. Ainsi, trois intervenants Michel Bailleul, Vaki Gleizal eet John Mairai apporteront leur éclairage sur ce personnage historique. Des films consacrés à l’histoire de la famille Pomare, de Pomare Ier à Pomare V seront également projetés.



Enfin une statue de la Reine Pomaré sculpté dans une belle pierre par Teva Victor sera dévoilée le 14 septembre à proximité du bassin de l'assemblée. " Il nous a paru intéressant de donner aux visiteurs des jardins de l’assemblée et de ce que l’on nomme « le bain de la reine » une représentation en volume de sa présence." Cette sculpture " installera une présence de la Reine dans ce haut lieu de notre histoire" conclut le président de l'Assemblée.