L'assainissement de la ville de Papeete se poursuit

A Papeete, environ 200 litres d'eau sont consommés par jour et par habitant.

93% de l'eau consommée est utilisée pour l'hygiène corporelle, les sanitaires et le nettoyage de la maison.

1% de l'eau consommée l'est pour l'eau de la boisson.

Les eaux domestiques représentent environ 85% des volumes qui seront traités par la station d'épuration. Ces eaux non dépolluées contiennent du carbone (graisses ou matières fécales), du phosphore (produit détergents), et de l'azote (urine). Ces trois polluants mettent en péril la biodiversité des rivières.