L'artiste Tvaite aux cimaises de Pacific Plaza

Soucieuse du bien-être en général, l'artiste qualifie ses œuvres "d'art ethnique moderne polynésien". "Ma technique est mixte, je peins sur toile avec de la peinture acrylique pour les aplats de couleur et des marqueurs pour tout ce qui est graphisme', explique Tvaite. Et de poursuivre : "Les œuvres vont être reproduites et imprimées sur de grands panneaux en PVC, et déclinées selon quatre formats, 1,5 x 1,5 m, 1,5 x 2 m, 1,5 x 3 m et 1 x 1,5 m. Elles seront exposées pendant environ sept mois dans la galerie marchande du Pacific Plaza (Carrefour Fa'a'a) au niveau du food court où il y a tous les petits restaurants."



Née à Tahiti, Tvaite a grandi aux Îles Sous-le-Vent et a fréquenté Bobby Holcomb, le très populaire peintre et chanteur hawaiien. Elle raconte : "Mon père est Américain et sur une petite île comme Huahine on connaît vite tout le monde. Nous parlions anglais avec Bobby et Dorothy, c'étaient des amis à mes parents. Bobby a fait naître en moi le rêve de vivre de mon art. Quant à Dorothy, je la voyais souvent au snack de l'aéroport. C'est quelqu'un de formidable, elle est drôle, lumineuse, toujours de bonne humeur, un vrai rayon de soleil, je l'adore !" Aujourd'hui, Tvaite vit avec son mari à Raiatea. Parmi ses projets futurs, elle aimerait "faire une exposition sur Bora Bora mais aussi essayer de m'exporter afin de promouvoir mon pays et partager l'amour que j'ai pour ce dernier".