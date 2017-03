L'arrivée de l'évangile célébrée ce dimanche

PAPEETE, le 3 mars 2017. Les protestants célèbreront dans les différents districts ce dimanche 5 mars l'arrivée de l'Evangile.



"En cette année 2017, l'Eglise protestante Maohi accueille le Conseil pour la mission mondiale, représentée par le docteur Pasteur Peter Crunchley, ainsi que le secrétaire général du Pacific Conferences of churches, représenté par le pasteur François Pihaatae", indique l'Eglise protestante Maohi. "Le Conseil pour la mission mondiale est un partenariat d'Eflise chrétiennes dont 32 membres se sont engagés à partager leurs ressources au niveau mondial pour mener à bien la mission de Dieu localement. CMW a été créée en 1977 et intègre la London Missionary society (1795), le Commonwealth Missionary Society (1836) et le conseil presbytérien des missions (1847)."