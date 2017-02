L'arme de service volée à un gendarme a été récupérée

PAPEETE, le 6 février 2017 - Trois individus originaires de Faa'a, défavorablement connu des forces de l'ordre, ont été placés en détention provisoire vendredi soir dans le cadre de cette enquête.



Policiers et gendarmes ne quittaient plus leurs gilets pare-balle depuis environ trois semaines, et le vol au domicile d'un gendarme de la brigade de Paea de son arme de service, un pistolet semi-automatique. Ils vont pouvoir alléger un peu leur tenue de service puisque l'arme a fini par être récupérée, en fin de semaine dernière, et avec elle trois individus soupçonnés de l'avoir eu en main.



Défavorablement connus des forces de l'ordre, originaires de Faa'a, deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire vendredi soir par le juge des libertés et de la détention et le troisième, qui a demandé un délai pour préparer sa défense, en incarcération provisoire. Il sera de nouveau présenté au magistrat dans la semaine.



Une mission "prioritaire"



Un chargeur et ses munitions ont également été retrouvés par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie, sur cette mission " prioritaire " selon une source proche du dossier. Les investigations ne sont néanmoins pas terminées puisque les trois hommes nieraient être les auteurs du vol, qu'ils imputent à une tierce personne. On ignore ce qu'ils avaient l'intention de faire avec cette arme. L'un des trois suspects, au casier judiciaire très chargé, présenterait un profil jugé " inquiétant ".