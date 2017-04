L'animatrice de télévision Ellen DeGeneres raconte son voyage à Tahiti (vidéo)

ETATS-UNIS, le 5 avril 2017. L'animatrice de talk-show Ellen DeGeneres a raconté aux téléspectateurs américains son voyage à Tahiti. L'humoriste a visiblement bien apprécié son séjour.



L'animatrice de télévision américaine Ellen DeGeneres revient tout juste d'un voyage à Tahiti avec sa femme Portia De Rossi. Dans son émission en début de semaine, elle a raconté son séjour en commençant par une boutade : "Au cas où vous l'ignoriez, Tahiti est le mot polynésien pour dire «ivre sur la plage»." Elle a ensuite souligné : "C'est magnifique là-bas. Quand j'ai dit aux gens sur l'île que j'étais en vacances de printemps, ils m'ont regardée comme si j'étais folle. Genre : «Comment ça ?» Parce que normalement, ce sont les élèves et étudiants qui ont des vacances de printemps."



"J'ai réalisé à quel point j'ai de la chance d'avoir un travail qui me donne des vacances de printemps. J'allais être comptable, alors ce boulot est bien mieux. Vous m'imaginez un peu ? Ce serait très différent. Je serais enfouie sous les chiffres et les formulaires fiscaux W2 et WD 40 et toutes ces choses qu'on doit faire quand on est comptable" , a-t-elle raconté.