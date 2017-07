L'ancienne résidence secondaire de Diana Ross mise aux enchères à Raiatea

Mon épouse et moi avons beaucoup voyagé, mais nous n'avons jamais observé dans le monde autant de beauté naturelle et de tranquillité qu'à Motu Tiano

Les habitants locaux sont extrêmement accueillants, très serviables, et la culture polynésienne française conserve aujourd'hui de nombreuses traditions ancestrales, qui ont été transmises de génération en génération. La vie à Motu Tiano est paisible, relaxante, et cette l'île qui est notre maison va beaucoup nous manquer, mais à l'approche de la retraite, nous avons décidé de transmettre cette magnifique demeure à un nouveau propriétaire

Le mode de vie associé à la propriété de Motu Tiano convient à un acheteur ou à une famille souhaitant profiter pleinement des sports aquatiques sur le lagon, et naviguer à la voile vers les îles environnantes. Le caractère unique de cette propriété en fait une perspective lucrative de location de vacances, susceptible de fournir à ses acheteurs une source de revenus supplémentaires

RAIATEA, le 12 juillet 2017 - Le motu Tiano sera vendue aux enchères le 23 août prochain, au prix de réserve de 6 millions de dollars. L'île privée d'environ 7 hectares a été la résidence secondaire de la chanteuse Diana Ross, dans les années 80.Située à seulement quelques centaines de mètres de Raiatea, le motu Tiano est protégée par l'île principale, et offre des eaux calmes et profondes, ainsi qu'un accès au lagon permettant de s'adonner à la pêche, au surf et à la plongée sous-marine. La maison principale (167 m2) de style polynésien dispose d'un ponton, d'une remise à bateaux, d'équipements modernes, ainsi que d'une capacité de couchage pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes.Motu Tiano offre de grands espaces de vie ainsi qu'une résidence du personnel située à l'écart, et bénéficie d'une fonctionnalité unique grâce à un appontement privé, équipé pour amarrer des yachts et offrant un accès direct à l'océan, idéal pour les passionnés de sports aquatiques. Les luxuriants jardins tropicaux de la propriété comptent plusieurs palmiers, et offrent des points de vue s'étendant du lagon jusqu'aux montagnes situées au-delà.Propriété meublée, Motu Tiano répond aux normes modernes. Un gardien réside à plein temps de l'autre côté du lagon, assurant un service de gestion et de sécurité, ce qui confère davantage de commodité au vendeur ne résidant pas toute l'année sur l'île.Uturoa, sur l'île de Raiatea, est accessible par bateau en 20 minutes. Puis l'aéroport international de Tahiti-Faa'a en 35 minutes de vol depuis l'aéroport de Raiatea., témoigne Jim Simpson, actuel propriétaire de l'îlot."."Il s'agit d'une vente excitante, qui offre aux acheteurs l'opportunité rare d'acquérir une résidence sur leur propre île, assurant intimité et sécurité", commente Cindy Jones, de chez Concierge Auctions. "".Actuellement proposée à la vente pour un montant de 1,24 milliard Fcfp (11,88 millions USD), la propriété sera vendue le 23 août 2017 pour un montant égal ou supérieur à 627,3 millions Fcfp (6 millions USD), en coopération avec Maima Sylvain de l'Agence Jeanine Sylvain.Concierge Auctions assurera les visites préalables du mercredi au samedi, de 13h00 à 16h00. Pour prendre rendez-vous, visitez www.conciergeauctions.com