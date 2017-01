L'affaire de la vaisselle renvoyée au 9 février

PAPEETE, le 26/01/2017 - En l'absence de Vincent Dubois, avocat de Pascale Haiti, ce jeudi matin, la cour d'appel a renvoyé l'affaire de la vaisselle au 9 février. Le 20 octobre dernier, le parquet avait fait appel du jugement rendu en correctionnelle le 11 octobre. À cette date, le tribunal correctionnel avait condamné Gaston Flosse à payer une amende de 2 millions de francs et 1 millions de francs pour Pascale Haiti. Le vieux lion échappait ainsi à la peine d'inéligibilité.



Un jugement attendu par le parquet, puisqu'il avait fait appel, le 20 octobre dernier, du jugement rendu en correctionnelle à l'encontre de Gaston Flosse et Pascale Haiti, dans l'affaire de la vaisselle.



Le 11 octobre, le tribunal correctionnel avait condamné Gaston Flosse à 2 millions Fcfp d’amende pour recel et sa compagne, Pascale Haiti, à une amende de 1 million Fcfp pour détournement de biens publics, dans l'affaire de la vaisselle.



Le vieux lion échappait ainsi à la peine d'inéligibilité.



En août dernier, le ministère public avait requis 6 mois de prison avec sursis et 1,5 million d'amende contre la compagne de Gaston Flosse, tandis qu'une peine d'un an de prison était demandé à l'encontre de ce dernier prison ferme, assortie de 3 ans de privation des droits civils, civiques et de famille pour le délit de recel de détournement de biens publics.