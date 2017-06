L’R2rien : ils font leur première scène

PAPEETE, le 13 juin 2017 - Une nouvelle compagnie de théâtre va présenter une nouvelle pièce. L’R2rien va jouer Terreur chez les Alberline. Écrite, mis en scène et jouée par des artistes du fenua, la pièce est drôle malgré les apparences. Elle est le résultat de presque dix mois de travail menés dans l’ombre. Dix mois qui ont permis aux amateurs, en plus de se découvrir une passion pour le théâtre, de fonder une famille.



Humour et complicité. C’est avec ces deux mots qu’une partie de L’R2rien a présenté la nouvelle compagnie et sa pièce, Terreur chez les Alberline. Le samedi 24 juin, onze acteurs monteront sur la scène du petit théâtre de la Maison de la culture pour en apporter la preuve. En attendant, la troupe est à l’œuvre.



Une pièce originale



L’aventure a commencé il y a bientôt un an avec Stéphane Lafaille. Passionné de théâtre, ce dernier a réactivité la section culturelle de l’Atacem du service de l’État de l’aviation civile en Polynésie française. " Je m’endors en pensant au théâtre, je rêve théâtre, le me lève théâtre. En métropole j’avais des compagnies d’amateurs et de professionnels, j’en ai monté une ici. "



Très vite, le projet a suscité un intérêt. Une petite quinzaine d’apprentis comédiens se sont fait connaître. Stéphane Lafaille a pensé à monter un spectacle. " J’ai commencé à chercher des pièces mais on avait de très nombreux acteurs et le choix était trop restreint ." Le metteur en scène a fait écrire une pièce originale pour la troupe.



Terreur chez les Alberline est signée Jean Tripailler, alias Quentin Delplanque, un auteur qui a l’habitude de travailler avec Stéphane Lafaille et qui n’en est pas à son coup d’essai. " Stéphane m’a demandé d’écrire une pièce drôle ." L’humour "rapproche, le rire se partage en famille, je voulais quelque chose pour tout le monde", précise le metteur en scène qui ajoute avoir demandé "du théâtre dans le théâtre" . Une situation qu’il affectionne particulièrement même si cela ne facilite pas la tâche des comédiens.



Mise en abyme



Les spectateurs suivront donc les péripéties de comédiens amateurs qui jouent une pièce sur scène. Une mise en abyme des aventures des vrais comédiens de l’R2rien. Pour Stéphane Lafaille, la différence entre le jeu de la scène et la vie qui passe est ténue. " Le théâtre ne s’arrête jamais il est là avant que les spectateurs n’arrivent et continuent une fois qu’ils sont partis ", complète-t-il. D’ailleurs le jour J, " ne vous étonnez pas de trouver du monde sur la scène en arrivant dans la salle. "



Si la pièce venait à trouver son public une autre représentation sera proposée fin octobre, à l’occasion d’Halloween. " Nous démarrons et, de ce fait, nous avançons prudemment ", explique le metteur en scène en évoquant des questions de budget. Douze panneaux ont été fabriqués. En attendant, la troupe a répondu favorablement à une demande du lycée Gauguin et pourrait jouer sur la presqu’île si elle trouve une salle tout en réfléchissant à sa prochaine pièce.