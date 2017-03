L'OPH et la CPS facilitent les démarches de l'aide au logement

PAPEETE, le 17 mars 2017 - L'Office polynésien de l'habitat et la Caisse de prévoyance sociale ont signé vendredi dernier une convention permettant de faciliter les procédures pour les familles locataires de l'OPH bénéficiant de l'aide au logement familial. L'objet de cette convention concerne l'informatisation des données, afin d'assurer une meilleure circulation de l'information entre les services.



Vendredi matin, Vaiani Garbutt, directrice générale de l'Office polynésien de l'habitat (OPH) et Régis Chang, directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) ont signé, à Pirae, au siège de l’OPH, une convention visant à faciliter l’accès à l’aide familiale au logement (AFL) pour les familles habitant dans les logements sociaux de l’OPH. "C'est un vieux projet qui date de 2007. Nous signons dix ans plus tard la concrétisation de ce projet ", indique Vaiani Garbutt.



L’objet de la convention est de faciliter le traitement et le calcul de cette aide et d’optimiser la mise à jour des informations relatives aux familles. Jusqu’à présent, pour bénéficier de ce dispositif, les locataires devaient venir déclarer leurs revenus directement à l’OPH. " Le traitement était manuel et réalisé par l'OPH et les familles qui voulaient bénéficier des aides devaient se rendre en personne à l'OPH et à la CPS" , constate la directrice générale de l'OPH. Dans ces conditions, seulement un tiers des locataires se présentaient chaque année afin d’actualiser leur demande d’AFL. Selon le directeur de la CPS, seuls 200 foyers sur 800 éligibles bénéficieraient de ces aides. C’est pourquoi, dans le cadre de sa mission de gestion de l’AFL, l’OPH a sollicité la CPS pour la mise en place d’un dispositif plus fluide et simple, permettant l’échange de fichiers, facilitant le traitement des demandes des foyers. " Le but était de créer un guichet unique à l'OPH et les ménages n'auront plus à se déplacer à la CPS. C'est une première étape, la deuxième idée c'est de mettre en place des échanges de fichiers dans le cadre de la loi pour faciliter les démarches."



Le dispositif a également été étendu à l’ensemble des familles locataires de l’OPH. "Le périmètre de bénéfice de cette aide au logement a été étendu. Désormais les personnes isolées, les familles nombreuses et les familles qui connaissent des accidents de la vie (perte d'emploi…) pourront en bénéficier, mais toujours avec une notion de reste à charge qui est de 5 000 francs", explique la directrice générale de l'OPH.