L'Irenes Remedy a quitté Papeete vendredi soir

Irenes Remedy

Par mesure de sécurité, les conteneurs ont été déchargés. L’expert mandaté par la compagnie maritime a conclu qu'il était moins dangereux de les conserver temporairement au sol, que de les laisser reprendre la mer, par précaution pour les personnes à bord du Irenes Remedy. Un dispositif préventif de sécurité visant à faire face à tout début d'incendie est activé. Les risques sont connus et à présent, maîtrisés

Tout se termine bien pour l'équipage du cargo "". Le navire a quitté Papeete, vendredi soir.Arrivé, jeudi soir au fenua, ce cargo transportait deux conteneurs de produits chimiques. Vendredi dans la journée, les médias locaux ont relayé l'information au sujet des fuites qui avaient été décelées à l'arrivée du porte-conteneurs. Même si aucun risque sérieux d'explosion n'était envisageable, une cellule de crise a néanmoins été activée par le port autonome pour gérer la situation Dans un communiqué, le Port autonome assure que toutes les précautions ont été prises avant que le cargo reprenne le large.", indique le communiqué.L’un des deux conteneurs contenait un solvant (éthanol), qui sert d'additif pour le biocarburant et qui est peu inflammable, et l’autre, un solvant que l'on retrouve dans la composition des peintures et vernis, celui-ci, très inflammable. Après expertise, il s’est avéré qu’aucune fuite n’a été constatée à terre.