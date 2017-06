L'ISPF recrute des agents recenseurs et des contrôleurs

PAPEETE, le 09/06/2017 - Dans le cadre du recensement des populations, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) recherche 730 agents recenseurs et 59 contrôleurs. Le recensement se tiendra du 13 août au 17 septembre sur l'ensemble du territoire. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, rendez-vous dans vos mairies, un agent de l'ISPF répondra à vos questions.



Le recensement 2017 se tiendra du 13 août au 17 septembre. Et pour le réaliser, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) recrute 730 agents recenseurs et 59 contrôleurs sur l'ensemble du Pays.



Un personnel qui sera recruté pour la période du 3 août au 20 septembre 2017.



Les candidats qui seront sélectionnés, passeront ensuite un test écrit et oral, afin de retenir les meilleures candidatures.



Si vous êtes intéressés, il suffit de vous rendre dans vos mairies, où un référent de l'ISPF vous attendra.



Dans un communiqué, la commune de Faa'a informe que les candidats potentiels ont jusqu'au 19 juin à midi pour se faire connaitre. À Faa'a, ce sont donc 76 places pour les agents recenseurs et 8 places pour les contrôleurs qui sont disponibles.



Et puisque c'est une enquête, les agents seront rémunérés en fonction du nombre de questionnaires qu'ils auront rempli.



L'agent recenseur, devra se rendre dans chaque foyer sur une zone géographique bien déterminée, et recueillir les informations nécessaires à l'aide d'un questionnaire.



Le contrôleur se chargera d'encadrer une dizaine d'agents recenseurs, de vérifier la collecte des infos, de respecter le calendrier des opérations et de respecter les règles de confidentialité.



Le profil recherché pour ces emplois temporaires : personne rigoureuse, ordonnée et tenace ; bonne qualité relationnelle et discrète ; apte à remplir des formulaires administratifs ; apte à se repérer sur un plan ; bonne connaissance de la commune ; être motorisé et parler tahitien. En plus pour l'agent contrôleur : apte à former des adultes et posséder si possible une expérience dans l’encadrement et/ou la pédagogie.



Une fois que le recensement sera lancé, il est demandé aux habitants de bien accueillir ces agents. Ils porteront des tricots spécifiques et des casquettes, et ils auront en leur possession des cartes avec leur photo d'identité. Une campagne de communication sera d'ailleurs mise en place bien avant le lancement de cette opération.



" Personne ne doit être oublié ", nous indique-t-on du côté de l'ISPF.



Lors du dernier recensement réalisé en Polynésie française, en 2012, nous étions 268 207 habitants, soit 8 500 personnes de plus par rapport à 2007.