L'Egat se concentre sur l'activité du golf de Atimaono

PAPEETE, 28 novembre 2017 - Le Conseil d’administration de l’Établissement de Gestion et d’Aménagement de Teva (EGAT) s’est réuni lundi après-midi, en présence notamment de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau et du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Après la présentation du nouveau directeur de l’établissement, Yann Teagai, et de sa feuille de route, le Conseil d’administration a été appelé à délibérer sur plusieurs dossiers, dont :

- l’adoption du règlement intérieur des salariés de l’établissement, ainsi que l’adoption du règlement intérieur des usagers du golf "Olivier Bréaud" ;

- la validation de la nouvelle grille tarifaire du golf pour la prochaine saison 2018 ;

- l’acquisition de nouveaux matériels adaptés pour l’entretien du golf ;

- et la désaffectation des parcelles agricoles et horticoles du domaine Atimaono, qui va permettre à l’EGAT de recentrer son activité vers la gestion et l’exploitation du golf.



Dans le courant du 2nd trimestre 2018, la direction a souhaité mettre en place une opération à caractère socio-éducatif, en étroite collaboration avec la fondation F.A.C.E., afin de contribuer "sportivement" à la lutte contre l’exclusion.

Cette action consistera à organiser des journées d’initiation au golf, en accueillant des groupes d’enfants issus des milieux défavorisés des communes de Papara et de Teva i Uta. L’objectif premier est d’offrir à cette jeunesse un moment de partage autour d’un programme ludique et sportif. Cette opération permettra également une détection de futures champions, qui pourront poursuivre leur apprentissage du golf, celui-ci étant pris en charge par la fondation. Sur proposition de la Présidente du Conseil d’administration, cette opération sera étendue dans un second temps aux communes de la Presqu’île.

La direction de l’établissement s’engage à rencontrer les représentants des communes limitrophes au golf afin de leur présenter ce projet. La direction a également a présenté aux administrateurs les grandes lignes de son projet de réorganisation qui permettront à l’établissement d’entrer, d’ici la fin de l’année, dans une nouvelle ère digitale.

Il est en effet prévu d’équiper le golf d’une solution logicielle qui permettra de dématérialiser l’ensemble des opérations avec la clientèle, mais aussi de centraliser dans un même outil, la gestion administrative et commerciale. Cette nouvelle plateforme sera déployée dès janvier 2018 et sera accessible à l’ensemble des abonnés du golf qui pourront désormais réserver leur départ individuel ou groupé à partir de leur ordinateur ou de leur smartphone.

La nouvelle direction de l’établissement souligne enfin qu’elle inscrira son action dans le souci permanent de répondre aux recommandations délivrées par la Chambre territoriale des comptes dans son rapport définitif.