L'Autorisation polynésienne autorise le rachat du Four Seasons de Bora Bora par une société basée à Hong Kong

PAPEETE, le 31 mars 2017 - Après examen de la demande, l'Autorication polynésienne de la concurrence a rendu sa décision relative au rachat de la Société d’Investissement de Polynésie (Four Seasons Hotel & Resort Bora Bora) par Swansea King Limited (fonds d’investissement Gaw Hospitality).



La demande officielle avait été faite le 23 janvier dernier. La société Swansea King Limited souhaite acquérir l'hôtel de Bora Bora qui appartient à la société d'investissement de Polynésie, détenue par Thierry Barbion.



L'Autorité polynésienne de la concurrence a validé le 23 mars dernier la rachat du Four Seasons par la société basée à Hong Kong. La décision n'a été publiée que ce mercredi.



Dans l'exposé des motifs, l'APC explique : "l'opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité entre les parties, le fonds d’investissement Gaw Hospitality n’étant pas présent sur les marchés de l’hôtellerie en Polynésie française. L’opération n’est donc pas susceptible de poser des problèmes de concurrence. Au contraire, le rachat de l’hôtel cible par Gaw Hospitality permet à un nouvel acteur d’entrer sur le marché."



Swansea King Limited est une société enregistrée aux Îles Vierges Britanniques dont le siège social est à Hong Kong. Déjà présent dans le secteur hôtelier en Asie, le fonds d’investissement Gaw Hospitality ne l'est en revanche pas en Polynésie française.