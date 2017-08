L'Australie assure Washington de son soutien

Sydney, Australie | AFP | vendredi 10/08/2017 - Le Premier ministre australien a assuré vendredi les Etats-Unis du soutien de son pays en cas d'attaque nord-coréenne après l'annonce par Pyongyang d'un plan détaillé pour tirer une salve de missiles vers Guam, territoire américain dans le Pacifique.

Cette manifestation de soutien à l'allié américain survient en pleine guerre rhétorique entre le président Donald Trump et la Corée du Nord, à qui il a promis la "colère et le feu".

"Les Etats-Unis n'ont pas d'allié plus solide que l'Australie", a déclaré Malcolm Turnbull à la station de radio 3AW.

"Nous avons l'accord Anzus et s'il y a une attaque contre l'Australie ou les Etats-Unis (...) alors chacun viendra en aide à l'autre".

Ce traité de sécurité avait été signé en 1951 par Washington, Wellington et Canberra. En 1986, les Etats-Unis avaient suspendu ce pacte en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande mais il reste en vigueur concernant l'Australie.

"Alors, il faut être très clair. S'il y a une attaque nord-coréenne contre les Etats-Unis, le traité Anzus sera invoqué et l'Australie apportera son aide aux Etats-Unis", a ajouté M. Turnbull.

Suite aux déclarations spectaculaires de M. Trump, la Corée du Nord l'a accusé d'avoir "perdu la raison" et a présenté un projet visant à tirer quatre missiles au-dessus du Japon vers Guam, avant-poste stratégique de l'armée américaine sur la route de l'Asie.

Le chef de la Maison Blanche a encore redoublé de virulence contre Pyongyang jeudi, prévenant qu'elle aurait de quoi "s'inquiéter" en cas d'attaque, voire si elle ne faisait qu'y "songer".

Sur un ton moins martial, le ministre américain de la Défense Jim Mattis a insisté sur le fait que "l'effort américain est porté par la diplomatie".