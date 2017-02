L'Assemblée débloque 100 millions pour les sinistrés

PAPEETE, le 3 février 2017. Les représentants de l'Assemblée ont débloqué 100 millions de Fcfp pour les sinistrés. Cette somme servira à financer l'achat de matériel électroménager, de matelas, de bâches et de tout équipement de première urgence, pour venir en aide aux familles dans le besoin.



Le 25 janvier, quelques jours après les fortes pluies qui ont touché Tahiti, la sénatrice Lana Tetuanui, lors de la réunion du bureau de l’Assemblée, avait proposé que la troisième institution du Pays prélève 100 millions Fcfp sur ses réserves pour constituer un fonds d’aide d’urgence en faveur des sinistrés de Tahiti et Moorea, victimes des inondations. Le président de l'assemblée Marcel Tuihani a rédigé une proposition de délibération en ce sens. Le rapport présentant cette proposition de délibération a été signé par Marcel Tuihani (Tahoeraa Huiraatira), Virginie Bruant (Rassemblement pour une majorité autonomiste) et Antony Geros (UPLD). Cette somme est prélevée sur le budget de fonctionnement de l'assemblée.



L'objectif est de dégager des moyens financiers pour l’acquisition de matériel électroménager, de matelas, de bâches et de tout équipement de première urgence, pour venir en aide aux familles dans le besoin. C'est pourquoi les représentants étaient convoqués pour une session extraordinaire ce vendredi.



Lors des débats, Lana Tetuanui (RMA) est d'abord revenue sur l'action du gouvernement en faveur des sinistrés et a répondu ainsi aux attaques du Tahoera'a Huira'atira qui avait regretté le "démantèlement du Compte d’Aide aux Victimes des Calamités, le CAVC. Ce fonds permettait d’indemniser les populations touchées, sans passer par une longue procédure de vote des moyens qui en retarde la mise en œuvre et l’efficacité".



Lana Tetuanui a indiqué que la suppression du CAVC n'avait pas empêché l'intervention du gouvernement et a rappelé que le "conseil des ministres avait constaté l’état de calamité naturelle des sinistres occasionnés par les fortes pluies, les 21 et 22 janvier " dès le 22 janvier. elle également mis en garde "contre toute tentative de récupération". "Il ne faut pas aller jouer sur la détresse des gens n'en déplaise à certains", a-t-elle insisté.



Tony Géros a été le dernier à prendre la parole. Il a souligné que "les responsables politiques ne peuvent rester inactifs et insensibles" après les fortes pluies qui ont fait de nombreux sinistrés. Le représentant a interpellé le gouvernement pour lui demander le compte rendu de l'utilisation des fonds utilisés pour indemniser les victimes des catastrophes naturelles. La proposition de délibération prévoyait déjà que "l’emploi des fonds reversés (fasse) l’objet d’un compte rendu complet à l’assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 15 novembre 2017".



Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, a souligné que cette délibération était " une démonstration du cœur ". Il a ensuite fait le bilan et a assuré que "Dans quelques jours, il n'y aura plus de familles en situation d'accueil précaire mais elles seront dans un logement certainement pour une période de six mois afin de trouver une solution durable".





Le ministre a également annoncé que le vice-président prévoyait de " repousser le paiement des impôts, de la TVA et les déclarations de cotisations pour les commerces et les professionnels" . " Nous vous tiendrons informés sur l’utilisation du fonds de secours", a répondu Jean-Christophe Bouissou à Tony Géros.





La délibération a été adoptée à l'unanimité.



A noter que Jules Ienfa a siégé ce vendredi matin. Il remplace en effet Nicole Bouteau, qui a été nommée ministre du Tourisme.