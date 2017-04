L'Assemblée adopte le rapport de la commission d’enquête sur l'énergie

rigueur

Nous savons tous que c’est le gouvernement qui fixe le tarif du kilowattheure. Que c’est le président du Pays qui signe la convention avec l’EDT. Par conséquent, c’est bien au gouvernement Fritch de fixer les tarifs. Il a les manettes. Qu’attend-il ?

C’est une solution immédiate pour la baisse de la facture énergétique

Sans baisse du tarif de l’énergie, point de croissance

Le Tahoera’a Huiraatira prône par conséquent le rachat de l’EDT par le Pays, nous en avons les moyens. Bouger les lignes ; faire baisser les tarifs de l’électricité à courts termes : le Tahoera’a doute que ce rapport à lui seul puisse y parvenir

la vente d’EDT à la Lyonnaise des eaux, c’est pas nous qui l’avons conclue avec M. Jérôme Monnot, ancien secrétaire général du RPR

Le rachat de l’EDT nous conterait relativement cher, aujourd’hui : il faudrait payer les actifs de la société, mais aussi le chiffre d’affaires d’EDT jusqu’à la fin de la concession

PAPEETE, 20 avril 2017 - Le rapport de la commission d’enquête chargée d’établir un état des lieux du secteur polynésien de l’énergie a été adopté par 31 voix sur fond de polémique jeudi à l’Assemblée.Cette commission d’enquête avait pour objet de réunir toutes les informations permettant d’établir un état des lieux du secteur de l’énergie en vue d’émettre les préconisations prioritaires permettant une baisse du coût de l’électricité.Après trois mois de travaux et d’auditions diverses, elle formule 15 recommandations dans un rapport remis le 8 mars dernier à l’Assemblée. Ces conclusions étaient soumises jeudi à l’examen des représentants, lors de la deuxième séance de la session administrative. Le rapport de la commission d’enquête a été adopté grâce à la majorité des 31 voix du groupe Rassemblement pour une majorité autonomiste (RMA). Les groupe UPLD et Tahoera’a Huiraatira se sont abstenu.Ce volumineux rapport d’une quarantaine de pages (copieusement annexé) formule diverses préconisations au sujet de l’organisation du secteur énergétique, évoque une évolution de sa gouvernance avec une participation accrue du Pays, pose les conditions d’une transition énergétique et d’une amélioration de l’autonomie de la collectivité dans ce secteur, préconise un changement des habitudes de consommation et évoque entre autre la faisabilité d’une extension de la Contribution au service public de l’énergie (CSPE) à la Polynésie française. Dans l’état, ce rapport se place en harmonie avec les pistes envisagées par le plan de transition énergétiques mis en œuvre par l’ancien ministre en charge des énergies, Nuihau Laurey.Le groupe Tahoera’a a salué, par la voix de Gilda Vaiho la "" des travaux conduits par cette commission d’enquête sous la présidence d’Antonio Perez, tout en déplorant le caractère sans effet immédiat de cet état des lieux. "", a accusé la représentante orange en glissant au passage qu’élus au Parlement en juin prochain, les trois candidats orange à la députation se feraient un devoir d’œuvrer en faveur d’une extension à la Polynésie française de la CSPE. "", a-t-elle martelé : "". Et d'ajouter : "".En réponse, Heremoana Maamaatuaiahutapu a rappelé jeudi que plusieurs préconisations émises par le rapport de la commission d'enquête font déjà l’objet d’une mise en œuvre, en citant l’exemple du rachat envisagé des parts d’EDT-Engie dans le capital de la SEM Transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP).Le ministre en charge des énergies a aussi souligné qu’à l’heure où le Tahoera’a parle de racheter l’EDT "" et que la prolongation à deux reprises de la convention de service public pour la fourniture d’énergie à la société EDT s'était produite sous la présidence Flosse en 1990 et en 1999 pour reporter l’échéance de la concession en 2020 puis en 2030. "".