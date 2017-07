L’Amérique est à l’honneur ce samedi à Mahina

MAHINA, le 08/07/2017 - La 3ème édition de la « American Day » s’est tenue ce samedi au collège de Mahina. L’occasion pour les enfants des quartiers prioritaires de la commune de profiter des tours en Harley-Davidson. Cette année, d’autres associations de bikers se sont jointes à cet événement pour le plaisir des petits et des grands. L’objectif de la municipalité est de faire plaisir aux enfants tout en leur faisant découvrir la culture américaine.



Une cinquantaine de Harley-Davidson étaient au rendez-vous ce samedi à Mahina, dans le cadre de la 3ème édition de la « American Day ».



Un événement qui a été déplacé au collège de Mahina, parce que « la Pointe Vénus est en plein travaux de rénovation du remblai et de toute la plateforme », explique Hinoi Fritch, élu en charge du tourisme.



Pour cette nouvelle édition, une centaine d’enfants des quartiers prioritaires de Mahina ont été sélectionnés pour profiter des tours en Harley-Davidson. Et cette année, d’autres associations de bikers se sont jointes à l’événement pour le plaisir des petits et des grands.



Mais attention, il est bon de rappeler que cette initiative a vu le jour afin de commémorer la fête américaine du 4 juillet. « On ne peut pas faire cet événement tous les 4 juillet, puisque dès fois, ce jour tombera dans la semaine. Par contre, nous avons décidé d’organiser une « American Day » qui va être programmée autour du 4 juillet. L’important est de faire rêver les enfants afin qu’ils passent une belle journée pendant de leurs vacances. C’est une rencontre entre nous et les bikers. »



D’ailleurs, les bikers se mobiliseront également pour le 14 juillet, en faisant un tour de l’île au départ de Papeete. Le rendez-vous est donc pris.



RETOUR À LA POINTE VENUS L’AN PROCHAIN



Si cette année, l’événement se fait au collège. « L’année prochaine, nous prévoyons de retourner sur la Pointe Vénus. Nous aurons un espace beaucoup plus grand, et qui permettra d’accueillir les véhicules américains qui n’ont pas pu se joindre à nous aujourd’hui », prévient Hinoi Fritch.



Mais la « American Day » est aussi un événement touristique. « Je suis chargé du tourisme au sein du conseil municipal de Mahina. Et mon objectif est de valoriser la commune avec une visibilité internationale. Le but est de montrer une dimension différente, et de faire en sorte que Mahina soit vraiment une vitrine. Dans le cadre des travaux qui se font à la Pointe Vénus, on va avoir un site qui va être exceptionnel et qui sera un petit hub pour faire venir les touristes, et à partir duquel on fera des activités tournées vers la mer et la terre. Je souhaite qu'on fasse des événements régulièrement au cours de l’année, et qui mêlent à la fois la population et les visiteurs », indique Hinoi Fritch.