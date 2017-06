L’Accord de l’Elysée soumis en commission de l’Assemblée

PAPEETE, 26 juin 2017 - Le président Edouard Fritch a participé lundi après-midi aux travaux de la commission des institutions de l’Assemblée de la Polynésie française, saisie pour avis sur l’Accord de l’Elysée, après que le CESC ait rendu un avis unanimement favorable.



Le président a rappelé que l’accord politique conclu entre le président François Hollande et lui-même trouvait sa prolongation avec l’actuel gouvernement central qui compte mettre en œuvre les mesures actées. Edouard Fritch a reçu en ce sens les assurances du Premier ministre et de la ministre des Outre-mer.



Cette mise en œuvre passera par la tenue des Assises de l’outre-mer que le président Fritch a souhaité voir se tenir au plus tard au mois d’octobre à Papeete. Dans son intervention devant les élus, le président a rappelé les grandes lignes de l’accord, la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences, le développement économique durable et le désenclavement de la Polynésie.



Les élus du Tapura Huiraatira ont voté favorablement le projet de délibération approuvant l’accord, le Tahoeraa Huiraatira s’abstenant, tandis que le représentant du Tavini Huiraatira a voté contre. Le texte sera prochainement soumis à l’étude de la séance plénière de l’Assemblée.