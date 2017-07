Kayak, V1, SUP : 1e édition de la Ari’i Hoe Heiva i Tahiti

La fédération tahitienne de kayak et Vohi Vidéo présentent le samedi 15 juillet la 1e édition de la Ari’i Hoe Heiva i Tahiti sur un parcours de 15,6 km entre Mataiea et Papeari. Cette compétition est ouverte à diverses disciplines et catégories.



- kayak dans les catégories open homme et vétéran 40 et 50 ans

- va’a individuel dans les catégories homme et femme

- stand up paddle dans la catégorie homme et femme (planche 14’)

- paddle board (prone)



Plusieurs épreuves spéciales seront destinées aux débutants et aux jeunes.



Inscriptions au complexe Napoléon Spitz, Fautaua, Pirae, auprès de la fédération tahitienne de kayak ou à la fédération tahitienne de va’a. Engament : 2500 fcp, 1000 fcp débutant adulte ou 500 fcp jeunes.



Licence FTK, FTS ou FTV obligatoire. Départs à partir de 12H. Remise des prix à 15H00. Pas de prix donnés à postériori. INFOS 87 77 76 20