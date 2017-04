Karel Luciani recycle les déchets de poissons

Dans la transformation du poisson, 50 % finissent à la poubelle. Aujourd’hui, à Tahiti, tous ces déchets (1 400 tonnes par an, selon Karel) terminent à la mer. Une solution problématique car déverser ces déchets revient à nourrir les animaux sauvages, ce qui engendre des bouleversements sur l’écosystème. Après 20 années passées à l’étranger, Karel Luciani décide de rentrer sur Tahiti et constate cette situation. "J’avais l’expertise et les connaissances, pourquoi ne pas me lancer ? " En juillet 2015, son entreprise de recyclage des déchets de poissons en engrais est créée : Patiri. Pour valider tout son business plan, il prend conseil auprès de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). "On a retravaillé mes documents et ça m’a conforté." Il étudie le marché des engrais à Tahiti et sait que les Polynésiens connaissent les vertus des déchets de poissons pour le jardin, il est donc confiant. Mais le chemin est semé d’embûches et le démarrage est assez difficile. "Je n’ai pas de regrets, c’est un challenge pour moi et je vais continuer ! Après des années dans l’administration, je suis content d’avoir relevé ce défi. Ça me plaît toujours autant et je suis convaincu du bien-fondé de ma société."



En décembre 2016, Karel a reçu le deuxième prix dans la catégorie "économie circulaire" lors du concours de création et développement économique des entreprises organisé par le gouvernement. "Ça a légitimé mon travail." Et puis les clients de Karel commencent à partager leurs remarques positives sur la qualité du produit : leurs plantes n’ont jamais été aussi belles, lui assurent-ils. Certains agriculteurs, qui souhaitent se tourner vers une culture raisonnée en limitant les produits chimiques, s’initient à cet engrais à base de poissons. " Je voulais concrétiser une belle idée." C’est chose faite !



Lucie Rabréaud