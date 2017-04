Karaté : 3 médailles pour le karaté polynésien à Sydney

En effet, la Fédération Tahitienne de Karate et Disciplines Associées avec le concours de Philippe Saint Val, Directeur Technique et 5°DAN, et de Xavier BENAGES, entraîneur de Haut Niveau et 5°DAN, ont sélectionné les 3 meilleurs compétiteurs disponibles pour ces rencontres.



Xavier, le coach de cette expédition, a transmis tout son savoir faire lors des entraînements à la salle Fautaua de Pirae. Et les efforts ont payé, car malgré des combats très impressionnants face aux adversaires Australiens, Néo-Zélandais, Calédoniens, Fidjiens, etc… Nos AITOs se sont octroyés l’esprit « SPARTAN » jusqu’au bout des combats. Malgré des blessures causées par des chocs, nos 3 guerriers sélectionnés ont persévéré et ont démontré la volonté qu’ils pouvaient monter sur le podium.



Pierre CUSTODIO DA SILVA remporte la médaille d’or en – 60 Kg

Teva BENAGES décroche en tout honneur la médaille d’argent en – 75 Kg

Noa LUCAS s’impose en arrachant la médaille de bronze en + 84 Kg

Nos trois AITO du KARATE sont une fierté pour la Polynésie. De retour à Tahiti, les entraînements ont repris pour les préparer les prochaines rencontres dans le Pacifique, sur la même dynamique que celle de Sydney. La fédération souhaite remercier les parents qui soutiennent leurs enfants, mais aussi Philippe St Val et Xavier Benages pour le travail qu’ils accomplissent.



Suivez tous nos aito à l’international sur www.sportstahiti.com.