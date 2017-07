Kahaia Dauphin et Tamatoa Tetauira élus miss et mister Heiva i Mahina

PAPEETE, le 16 juillet 2017- Le Heiva i Mahina a démarré vendredi soir avec l'élection de Miss et mister heiva i Mahina. C'est le couple formé par Kahaia Dauphin et Tamatoa Tetauira qui a été choisi comme ambassadeur de la commune de Mahina.



Comme chaque année le public était au rendez-vous pour assister à l'élection de leur reine de beauté. Vendredi 14 juillet la commune de Mahina a sacré Kahaia Dauphin et Tamatoa Heiva miss et mister heiva i Mahina. Pour la petite indiscrétion, le couple de vainqueurs forment aussi un duo dans la vie.

Ce sont Gwenaelle Bureau et Mihinoa Apa qui ont été élues première et deuxième dauphine. Les belles ont défilé en tenue de ville, en tenue végétal et en tenue de soirée.

Côté Tane ce son Junior Taufa et Ariimana Heitarauri qui sont prmeier et deuxième Dauphin.

Cette année ce sont cinq quartier qui se sont présentés à l'élection Ahonu Rao, Ahonu Vallé, Tahara'a, pointe Venus et Tuauru.

Samedi soir Les chars fleuris ont défilé en musique dans les rues de la commune de Mahina.