Jusqu'à 500 000 Fcfp d'amende pour défaut de permis de conduire

Par ailleurs, ce projet devrait renforcer les sanctions encourues par les conducteurs en cas de conduite sans permis. Ainsi, le fait de refuser de restituer son titre de conduite, de continuer à conduire, ou bien encore d’obtenir ou de tenter d’obtenir un titre de façon frauduleuse, suite à une décision de restriction de son droit de conduire, exposera le délinquant à une peine pouvant atteindre 500 000 Fcfp et 2 ans d’emprisonnement (contre 280 000 Fcfp et 2 mois actuellement).



Enfin, le gouvernement souhaite que le code de la route polynésien s’adapte aux orientations de l’Etat en matière de sécurité intérieure, qui a durci les sanctions des délits de refus de s’arrêter à un barrage routier ou de subir un contrôle sur le véhicule et ses occupants. Cette réforme fait suite aux attaques à la "voiture-bélier" qui se sont récemment multipliées à travers le monde.