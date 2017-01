PAPEETE, le 13/01/2017 - Depuis sa nomination ce vendredi au poste de ministre du tourisme, des transports internationaux, en charge des relations avec les institutions, Nicole Bouteau laisse donc sa place de représentante à l'Assemblée à Jules Ienfa, ancien ministre de la santé sous le gouvernement de Gaston Tong Sang. Très occupé dans ses fonctions de médecin au Centre de la mère et de l'enfant à Pirae, taote Ienfa prend le temps de réfléchir avant de donner sa décision.



Jules Ienfa devrait remplacer Nicole Bouteau à l'Assemblée, puisque celle-ci a été nommée ce vendredi ministre du tourisme, des transports internationaux, en charge des relations avec les institutions, au sein du gouvernement d'Edouard Fritch.



Jules Ienfa n'est pas inconnu des Polynésiens puisqu'il a notamment occupé le poste de ministre de la santé sous le gouvernement de Gaston Tong Sang.



Joint par téléphone, taote Ienfa s'est dit surpris par la nouvelle. " Je suis tellement occupé par mes fonctions au Centre de la mère et de l'enfant que je ne sais pas ce qui se passe sur le plan politique ".



En effet, Jules Ienfa a repris ses fonctions en tant que médecin à la protection infantile du Centre de la mère et de l'enfant, à Pirae. Avec ce nouveau rebondissement, il se donne encore du temps à la réflexion, " parce que j'ai beaucoup de travail à réaliser ".



Si Jules Ienfa venait à refuser de siéger à l'assemblée, la suivante de liste prendrait sa place et il s'agirait de Daphné Chavey, de Moorea.