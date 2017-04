Judo : Une belle performance de nos Judokas aux chpts de France

Le judo polynésien à fait parler de lui ce dimanche lors des championnats de France cadet(tes) à Ceyrat (Puy de dôme). La jeune cadettes 2ème année, Krystal GARCIA, licenciée au Dojo Béglais depuis cette saison et originaire du Vénus Judo, remporte une très belle médaille de bronze dans la catégorie des +70kg. Elle s’incline en 1/4 finale face à une réunionnaise de 2 fois son poids, mais parvient à se remotiver et remonter le long chemin des repêchages. Elle a ainsi été chercher une 3ème place, sur 45 participantes, que seules Miri’iti LENOIR et Rauhiti VERNAUDON en juniors avaient obtenues dernièrement. Krystal grâce à ce podium décroche ainsi sa première sélection en équipe de France pour le Tournoi International de Berlin qui se déroulera les 29 et 30 avril.



La Polynésie Française avait aussi 4 autres jeunes judokas sur cette journée. Avec un excellent parcours pour le cadet 1ère année Ra’irama Holozet +90kg (Manu Ura) qui prendra une très prometteuse 7ème place dans un groupe de plus de 50 judokas avec des gabarits tout aussi impressionnant que notre Aito . Il devrait partir également sur un stage de l’équipe de France en juin prochain.



La jeune Teipoteani TEVENINO, licenciée à l’US Orléans (Vénus Judo) a également fait un bon parcours qui la positionne dans les 10 meilleures françaises de la catégorie des -63kg. Elle devrait viser le podium en 2018 pour sa dernière année cadette.



Enfin, la jeune Teraimatuatini BOPP (kodokan) et Maevarau LEGAYIC (Vénus Judo) n’ont pas passé le 1er tour , mais c’était aussi leur 1ère sortie dans ce championnat très relevé ! La politique fédérale mise en place ces dernières années commence à porter ses fruits. En effet d’autres jeunes partiront en septembre prochain rejoindre les structures françaises et ainsi essayer de faire comme leurs aînés.



Rédigé par Sportstahiti.com le Dimanche 23 Avril 2017 à 20:16

