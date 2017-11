Judo – Championnats d’Océanie : Gaston Lafon, isolé et blessé, remporte l’or

Parole à Gaston Lafon :



Tes débuts dans ce sport ?



« Je pratique le judo depuis que j'ai 6 ans, c'est mon père qui m'y a inscrit et j'ai bien accroché. J'apprécie également les valeurs de respect, de contrôle de soi…J’ai obtenu ma ceinture noire en faisant des compétitions, pour avoir les points nécessaires, et aussi en passant l’évaluation des katas lors de l’examen de passage obligatoire. »



Ton état d’esprit avant la compétition ?



« Je me suis blessé à la clavicule il y a deux mois pendant un entraînement. J’ai fait un mois de kiné et de renforcement, j’ai remis le kimono seulement deux fois la semaine avant le départ. Je me suis entraîné chez moi, avec beaucoup de préparation physique cardio. J'avoue que je n'étais pas au top de ma forme, avec la crainte de me blesser davantage à la clavicule, mais j'avais hâte de combattre car pour moi cette compétition est la plus importante cette année, il s'agissait là de marquer des points pour monter dans le classement mondial. »



Ton parcours en compétition ?



« Le premier jour de la compétition, j’ai perdu en quart de finale suite à une erreur au sol contre le n° 1, l’Australien, ça m’a cassé le moral et beaucoup joué dans la tête. La suite par les repêchages a été dure psychologiquement car bien sûr je voulais finir sur la plus haute marche du podium ! J’ai pu gagner en repêchages et jouer la place de troisième contre un Chinois de Hong Kong à qui je mets un ippon. Je finis donc troisième dans ma catégorie avec quelques blessures. J’ai enchainé avec l’open, où j’ai pu faire premier, un beau lot de consolation. »



Au niveau de l’organisation ?



« Au niveau organisation, mon mental a été mis à rude épreuve. Je me suis retrouvé seul là bas. Je n'avais pas de repères, pas mon coach Nicolas Tivant à mes côtés pour me conseiller.

Notre fédération de judo a décidé de ne plus y aller car les frais de transport étaient beaucoup plus chers qu’en Nouvelle Zélande la destination prévue initialement. Je me suis proposé d'y aller tout seul, une décision personnelle et réfléchie. La fédération a participé aux frais de billet d'avion et d’inscription, mon club Tefana a cotisé pour une partie de l'hébergement, le reste étant à ma charge. »