Judo – « Championnat de Polynésie par équipes » : L’AS Vénus et L’EJJP raflent tout

L’EJJP remporte le championnat dans les catégories benjamins garçons et filles, minimes hommes et seniors hommes. L’AS Vénus, quant à elle, s’est imposé dans les catégories minimes filles, cadets hommes et seniors femmes.



La saison internationale débute désormais pour la fédération de judo avec le championnat des Etats Unis et l’Open d’Auckland qui auront lieu en Juillet.



