Journées du patrimoine : le Musée de Tahiti et des îles gardien de la transmission des savoirs

PUNAAUIA, le 12 septembre 2017 - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de Tahiti et des îles mettra en place des visites thématiques et des ateliers gratuits, destinés à la jeunesse et liés à la transmission des savoirs. Les scolaires sont attendus le 14 septembre, tandis que le public est convié les 16 et 17 septembre.





C'est le thème de la jeunesse qui a été retenu cette année pour les Journées européennes du patrimoine. Cette 34e édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. Partout en France, près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes et proposent plus de 26 000 animations. À cette occasion, le Musée de Tahiti et des îles (MTI) propose, comme d'accoutumée, tout un programme de manifestations. La directrice de l'établissement, Miriama Bono, explique : "Afin de pouvoir toucher un public scolaire, le Musée de Tahiti souhaite cette année proposer une journée supplémentaire en semaine, et axer les activités proposées autour du Taure’are’a (adolescence, ndlr) et de la thématique de la transmission des savoirs et des périodes d’initiations. Par ailleurs, nous proposons pour la première fois des visites thématiques, alliées aux activités et ateliers qui seront prévus durant ces journées."



Depuis qu'elle a repris les commandes du MTI, Miriama Bono a la volonté de dynamiser le site culturel de la Pointe des Pêcheurs. Ainsi, tout un chacun pourra participer à la visite guidée de la salle d'exposition permanente avec Manouche Lehartel, la visite thématique autour du tapa avec Hélène Guiot, la visite thématique autour de la navigation et des migrations avec Tara Hiquily, la visite des réserves avec Moevai Caspar et la visite guidée de l'exposition Paul Jacoulet avec Miriama Bono… Les réserves du MTI seront aussi ouvertes au public qui pourra en outre profiter, dans les jardins Hiti et Atea, de multiples autres ateliers : tressage, sculpture, danse, contes, percussions… Les projections de deux films sélectionnés par le Fifo seront également offertes samedi à partir de 18 heures : "Papa Mau Wayfinder" et "Voyage into the depths of Kanaloa". Enfin, une conférence sur "Les mystères du Pandora", le navire envoyé pour arrêter les mutins de la Bounty qui s'est échoué en 1791, sera animée dimanche à 15h30, par Jasmine Guenther, doctorante. Un programme très riche à découvrir en détail sur le site du Musée (www.museetahiti.pf) qui vient de faire peau neuve.