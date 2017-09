Journées du Patrimoine : 2400 personnes au musée de Tahiti et des îles

PAPEETE, le 18 septembre 2017 - Le rendez-vous culturel annuel s'est déroulé samedi et dimanche au Musée de Tahiti et des îles. Pour l'occasion, la visite de l'établissement était gratuite. Tout comme les ateliers proposés dans les jardins.



Carton plein pour les Journées du patrimoine ce wee-end au Musée de Tahiti et des îles (MTI). Les scolaires ont pu découvrir les expositions du centre culturel et les animations proposées dans le jardin en avant-première jeudi dernier. Plus de 600 jeunes se sont rendus au musée.



Samedi et dimanche, le musée ouvrait ses portes au public. Les ateliers de transmissions ont rencontré un fort succès. Tapas et tressage ont convaincu et intéressé. "La demande était telle que certains visiteurs sont repartis sans avoir pu profiter de cette occasion pour s’initier", explique la direction dans un communiqué.



Outre les initiations à la culture polynésienne, les deux salles d'expositions étaient ouvertes au public. L'exposition permanente était gratuite et des dizaines de visiteurs s'y sont rendus.



"Les visites thématiques et la visite guidée avec IPAD de l’exposition « Un artiste voyageur en Micronésie, l’univers de Paul Jacoulet » ont également rencontré un beau succès", continue le communiqué.



2400 personnes se sont rendues au musée sur ces deux jours.



Pour continuer dans cette lignée, la direction du musée a décidé de continuer ces animations.



Chaque mois, le samedi matin, un programme d'ateliers et de visite guidée de l'exposition "Un artiste voyageur en Micronésie, l'univers de Paul Jacoulet", seront proposés aux curieux. Les dates prévues sont les samedis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.



