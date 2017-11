Journée portes ouvertes vendredi au jardin potager de Vaitavere

PUNAAUIA, le 20/11/2017 - Dans le cadre de son événement annuel baptisé les Green days, qui a pour objectif de sensibiliser le grand public à la protection de l’environnement et au développement durable, la commune organise sa première journée porte ouverte au jardin Potager de Vaitavere, le vendredi 24 novembre de 9 heures à 16 heures.



Plusieurs activités de sensibilisation et d’animation sont prévues : conseils et démonstrations des techniques agricoles naturelles, distribution de graines, transformation culinaire, vente de légumes bios, visite guidée de la plateforme de broyage de Technival à la Punaru’u et parcours sportif pour tous.



Les objectifs de cette journée sont d’inciter le grand public à faire son « fa’a’apu » personnel, mettre en relation les producteurs bios et les consommateurs, et sensibiliser à une alimentation et une hygiène de vie saine.



Le maire et son conseil vous invitent à participer à cette journée en famille, entre amis dans une ambiance vertueuse et festive.