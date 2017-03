Journée polynésienne au lycée professionnel de Faa'a

FAA'A, le 27 mars 2017. A l’initiative de Bernard Crolas, conseiller principal d'éducation, et de deux enseignantes de reo mā'ohi, Annie Chang Ah Sang et Eliane Rai, une journée polynésienne a été organisée vendredi au lycée professionnel de Faa'a.



La journée a démarré de bonne heure avec la mobilisation des enseignants et des lycéens en partenariat avec l’association Paroro Teoheohe et les élèves du collège Notre Dame des Anges.