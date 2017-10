Journée de l'innovation publique polynésienne : Un nouveau site internet pour le Pays et le Haut Commissariat

PAPEETE, le mardi 17 octobre 2017 - Mardi, la troisième édition de la journée de l'innovation publique polynésienne s'est tenue à la présidence, l'occasion pour l'administration de présenter ses plus récentes innovations et les futurs projets innovants.



" La réforme est à l’œuvre au sein de l’administration " a déclaré Jean-Christophe Bouissou lors de son discours pour ouvrir la journée de l'innovation publique polynésienne, mardi matin, à la présidence.

Cette 3ème édition met en avant les actions et initiatives innovantes mises en œuvre au sein de l'administration du Pays. Elle permet à la fois une information du public, un échange sur la transformation du service public, et un partage d'expérience entre les acteurs de l'administration.



Cette journée, ouverte au public et aux agents de l'administration, a aussi été l'occasion de présenter le portail numérique commun au Pays et à l'Etat. Cette plateforme unifiée a été rendue possible grâce à une collaboration entre le Pôle modernisation du Haut-commissariat, la Direction de la modernisation et de la réforme de l’administration et le Service de l’informatique du Pays. Le portail a également été élargi aux établissements publics, ainsi qu’à quelques communes. Le site web Net.pf devient donc, aujourd’hui, le portail des services publics en Polynésie française. Cette évolution a pour objet de faciliter le quotidien de l’usager qui peut, désormais, trouver les réponses à ses questions d’ordre administratif sur un seul site web.



Différents stands ont ainsi été disposés sous le chapiteau de la Présidence pour accueillir et informer le public. A la mi-journée, afin de récompenser les services du Pays les plus innovants, la remise du 1er prix de l’innovation publique 2017, qui comporte deux catégories, a eu lieu. Le prix de l’innovation numérique a été décerné à la Direction des affaires foncières (DAF) pour son application « OTIA » (consultation des plans du cadastre) et le prix de l’initiative innovante a été décerné à la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) pour son concept de charte d'engagements de service « Ia orana DICP ».



D'APRES COMMUNIQUE