Journée « Sport-armées-jeunesse » sur le DA 190

PAPEETE, le 22 novembre 2017 - Ce mardi 21 novembre 2017, dans le cadre de la 13ème édition des journées « sport-armées-jeunesse », le Détachement air 190 de Faa’a a accueilli une soixantaine d'élèves des classes de 3ème et 5 accompagnateurs du collège Notre Dame des Anges de Faa'a.



Instituées en 2003 et élargies en 2014, ces journées nationales visent à ce que chaque unité puisse organiser une activité, même modeste, permettant la rencontre avec des militaires, incluant une rencontre sportive, une présentation de l’unité et de ses missions, équipements et installations, avec comme préoccupation l’attractivité de la défense, de ses armées et services.



C'est donc autour d’activités sportives et d'une visite que ce rendez-vous annuel national s'est déroulé sur la partie militaire de l'aéroport. Après l'accueil et la présentation du Détachement air 190 par son commandant, le lieutenant-colonel Séverin Fourcade, les élèves ont été divisés en deux groupes pour suivre les deux ateliers proposés. Les jeunes collégiens ont ainsi été pris en charge par le moniteur de sport qui leur a proposé une séance de "crossfit", basée sur de petits exercices proches de l'entraînement des militaires qui partent en opération extérieure.