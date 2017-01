Journal des enfants : La vie cachée des pré-ados sur la toile

PAPEETE, le 3 janvier 2017. La société privée spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information, Kaspersky Lab, a mené une enquête sur la vie numérique des enfants. Elle a interrogé 1 000 enfants entre 10 et 15 ans. Conclusion : cette vie est complexe ! Les jeunes, à partir de 10 ans, brouillent les pistes pour garder le voile sur leurs excursions virtuelles. Et toi, quelles sont tes habitudes?



Pour poser le décor, avant d'entrer dans le vif du sujet, Kaspersky Lab s'est intéressée aux règles d'utilisation d'internet à la maison. Elle a interrogé mille enfants entre 10 et 15 ans. La société privée spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information rapporte que 52% des enfants interrogés sont entourés par des règles établies par les parents, que 16% d'entre eux n'ont pas de règles à ce sujet, 16% en ont mais savent les détournent et 3% n'ont jamais abordé le sujet.



Au total, près de la moitié des enfants (47%) possèdent une tablette et plus de 2/3 (63%) ont leur propre smartphone. Malgré les règles établies, la moitié des enfants interrogés assurent avoir les compétences et les connaissances pour cacher leurs activités sur internet. Ils sont aussi nombreux (26%) à utiliser la connexion d'amis pour contourner les règles quand elles existent. De ce fait, les jeunes internautes sont 38% à avoir déjà vu des contenus vulgaires, 23% des contenus violents et 7% des contenues à caractère pornographique.



Tanguy de Coatpont qui est le directeur général France & Afrique du Nord de Kaspersky Lab commente ces résultats : "À dix ans, de nombreux enfants semblent mûrs et assez digne de confiance pour gérer les appareils compatibles avec Internet. Mais les parents semblent ignorer leur nature impulsive qui peut les pousser à poster en ligne quelque chose de nuisible envers un camarade alors qu’’ils se sentiraient bouleversées si cela avait été contre eux".



Il ajoute, " pour les jeunes qui explorent, expérimentent et font leurs premiers pas aujourd'hui en ligne, il est vital que les parents, jouent un rôle actif pour les encadrer, discutent avec eux des risques, des menaces et des dangers pour définir ce qui constitue un comportement sécuritaire et responsable en ligne". Si les parents ont un rôle à jouer, les enfants doivent eux aussi avoir conscience des dangers pour surfer en toute tranquillité.