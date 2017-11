Jonathan Mencarelli ou l'art de graver la nature dans la pierre

Combien de pièces présentes-tu dans cette l'exposition ?

Pour l'instant il y a trente et une pièces. Il y en aura peut-être un petit peu plus. Je travaille dessus en ce moment. Pour des petites graines, je peux prendre plusieurs jours, alors que pour la plus grosse qui est dans l'exposition j'ai mis cinq semaines.



Quand tu te lances dans une pièce, tu choisis la pierre en fonction de l'idée que tu as en tête ou tu trouves l'idée en fonction de la pierre que tu vas travailler ?

C'est un peu des deux. Parfois il y a une pierre qui m'appelle à faire tel projet dedans ou parfois je cherche la pierre qui correspond à mon projet. Je travaille un peu des deux manières. J'ai une manière de travailler sur la pierre, de rester au plus proche de sa forme originelle. J'essaie de gaspiller le moins de matière possible pour montrer la beauté du matériau justement, en laissant parfois des parties brutes qui sont équilibrées avec des parties polies.

Parfois je travaille un peu en improvisation sur le bloc, parfois il y a des pierres qui ont des spécificités formelles. On est obligé de s'adapter. C'est un voyage avec la pierre, même si on a une direction, on est obligé d'aller ensemble et parfois on prend des directions surprenantes. Ce 'n'est pas forcément ce qui était prévu au départ. Ce n'est pas plus mal, parfois ça fait de belles découvertes.



Pourquoi as-tu choisi de représenter ces éléments-là en particulier ?

Il y a des éléments comme les graines qui sont des souvenirs d'enfance de Mahina. On cassait des graines de 'autera'a. Ce sont des souvenirs d'enfance. Les fougères ou d'autres plantes, c'est ce que j'ai autour de moi. J'essaie de montrer la beauté des petites choses qui nous entourent. On ne fait plus vraiment attention à ce qui est le plus proche de nous.



Comment t'es venue cette idée de représenter le végétal ?

C'est le glissement de l'exposition élément ou je m'étais concentré sur le liquide. J'ai glissé sur le monde végétal qui est assez présent et florissant ici. Je voulais montrer la nature, mais pas en faire une représentation dans son côté grandiose justement. Je voulais montrer les petites choses, plus intimes, plus petites. Je voulais montrer la beauté des petites choses.

La graine c'est hyper symbolique c'est un peu la vie. C'est un stade de la vie qu'on pose qui est prêt à germer, à grandir.