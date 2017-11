Johnny Hallyday de retour à son domicile après plusieurs jours d'hospitalisation

Paris, France | AFP | samedi 18/11/2017 - Johnny Hallyday, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons, est sorti samedi de la clinique où il était hospitalisé depuis le début de semaine et est de retour à son domicile en région parisienne, a-t-on appris samedi auprès d'un proche confirmant des informations de presse.



La chanteur avait été admis lundi à la clinique Bizet dans le XVIe arrondissement de Paris pour détresse respiratoire et avait depuis reçu de nombreuses visites de proches, parmi lesquels sa fille Laura Smet et son manager Sébastien Farran.

"Son état s'est aggravé", avait titré le magazine Voici en une de son édition, renforçant les inquiétudes sur l'état de santé du rockeur français, âgé de 74 ans.

Vendredi, alors que sortait un album de reprises de Johnny Hallyday par de jeunes artistes ("On a tous quelque chose de Johnny"), un proche confiait à l'AFP que "la situation est stabilisée".

Johnny Hallyday avait annoncé en mars être atteint d'un cancer. Il suit depuis un traitement contre le cancer à Paris. Ces dernières semaines, il s'efforçait de donner des nouvelles rassurantes sur sa santé sur les réseaux sociaux, par le biais de son épouse Laeticia.