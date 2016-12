John Doom, un "metua" s'en est allé…

Les réactions





Sabrina, la nièce de John Doom :

"C'était mon tonton au chapeau"



"Pour moi, c'était un deuxième papa. Il nous a appris à nous aimer les uns les autres, à partager et à être fiers de notre culture, fiers d'être Polynésiens. Au travers de son livre ("Mémoires d’une vie partagée - A he’e noa i te tau", ndlr) auquel j'ai participé, j'ai constaté qu'il avait de grandes connaissances, il connaissait tout le Pacifique, il a voyagé aux quatre coins du monde. C'était quelqu'un de très aimé, très apprécié, il a su apporter à l'étranger tout son amour de la Polynésie. Outre la sauvegarde de nos langues, un autre de ses combats concernait les essais nucléaires en Polynésie ; il n'a eu de cesse de montrer et crier sa désapprobation de fait d'avoir vécu le tir de la première bombe et de savoir que cela tuait des gens. Je garderais le souvenir d'un homme très généreux envers tout le monde, qui aimait également faire de l'humour ; c'était mon tonton au chapeau, dont la joie de vivre était incommensurable."





Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Promotion des langues et de la Culture

"C'est un papa qui s'en va encore pour moi…"



"C'était un ami de la famille, un compagnon de longue date de mon père (Maco Tevane, de son vrai nom, Marc Maamaatuaiahutapu, décédé le 21 août 2013, ndlr). Ils ont été ensemble interprètes, puis journalistes à l'ORTF, et j'ai suivi ma scolarité avec son fils. Au-delà du metua, c'est un papa qui s'en va encore pour moi… C'était un pilier pour notre fenua, en tant que membre fondateur de l'Académie tahitienne avec mon père et des personnes comme Samuel Raapoto. Il a œuvré pour que l'institution puisse voir le jour, avec une volonté perpétuelle de défendre les langues polynésiennes. Il a apporté beaucoup sur le plan linguistique en particulier, et la culture en général. Témoin privilégié, il commençait à peine à livrer les détails de notre histoire, il avait encore beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre."





Denise Raapoto, membre de l'Académie tahitienne depuis 2003 :

"Une personne de confiance, pragmatique et très active"



"C'est une grande perte, j'éprouve une profonde tristesse. C'était l'un des piliers de l'Académie tahitienne depuis sa fondation, l'un des initiateurs les plus importants. Je retiendrai de lui une personne de confiance, pragmatique et très active ; il maîtrisait l'informatique, Internet, etc., tous les outils de communication en raison notamment de son rôle au sein des Églises du Pacifique. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, il était très ouvert à la discussion, à l'écoute des projets qu'il était toujours prêt à soutenir. Je vais beaucoup le regretter, je le considérais comme un père…"





Gouvernement de la Polynésie française :

"Un homme d’une profonde humanité"



"Avec conviction, mais avec une grande tolérance et un grand respect d’autrui, John Doom a consacré sa vie à défendre les polynésiens. C’était un homme d’une profonde humanité, qui aimait le peuple polynésien, sa culture et ses langues. Il laissera à tous ceux qui l’ont côtoyé le souvenir de sa grande bonté, de son esprit vif, et de sa détermination. C’est l’ensemble de la Polynésie qui pleure aujourd’hui un grand homme, un sage, un guide."