Jiu-Jitsu : Tehau Sanford champion de France en Gi et No-Gi !

Ia ora na Tehau, raconte nous comment se sont déroulés tes championnats ?



Ia ora na tout le monde, les championnats de France de Jiu Jitsu se sont déroulés les 8 et 9 avril à Paris. C’est La plus grosse compétition de l’année en France et tous les clubs étaient présents. Il y avait du monde dans toutes les catégories, et j’ai réussi à être double champion de France dans ma catégorie de poids en GI et Nogi (grappling), et troisième en GI open. Cela fait donc deux Or et une Bronze. J’ai eu 4 combats en GI dans ma catégorie et j’ai réussi à soumettre 3 adversaires, pareil en Nogi! En open, j’ai gagné mon premier combat et en demi je perd contre un gars de 40 kilos de plus que moi.



Je suis très satisfait de mon résultat aux championnats de France. Il y avait une très bonne organisation et le niveau des combats était très relevé. En allant à cette compétition je me suis senti très confiant car je reviens tout juste d’un stage d’un mois et demi à Los Angeles chez Cobrinha. Ensuite mes partenaires d’entraînement en France m’ont bien aidé dans ma préparation. Je suis très content d’avoir fait double médaillé d’or, surtout en Nogi grappling, qui est une discipline que je ne pratique pas du tout.



Quel a été le combat qui t’a la plus marqué ?



Le combat qui m’a le plus marqué c’était la demi-finale en Open (toutes catégories de poids confondues). Le gars qui m’a battu faisait 40 KG de plus que moi et le combat était vraiment intense. C’était une très bonne expérience. J’ai vraiment envie de combattre avec des gars plus lourd pour montrer l’efficacité de mon jiu-jitsu. Il faut continuer à travailler.



C’est quoi la suite pour toi cette année ?



La suite pour moi, je vais continuer à m’entrainer le plus possible, mais surtout intelligemment. Je vais aussi participer à un maximum de compétitions internationales et tout faire pour les gagner. Je suis aussi à la recherche de sponsors pouvant me soutenir financièrement pour pouvoir continuer mon évolution dans ce merveilleux sport.





Il a soumis 6 de ses huit adversaires !



Enfin Tehau, quel conseil tu pourrais donner aux sportifs du Fenua ?



Et bien quelque soit votre discipline, si vous croyez en vous et que vous vous donnez les moyens pour atteindre vos objectifs, c’est à dire beaucoup de travail, de persévérance et de détermination, vous pouvez réussir ! On vient peut être d’une petite île, mais on peut jouer dans la cours des grands, il suffit d’avoir beaucoup de volonté et surtout le courage de poursuivre ses rêves. Beaucoup trop abandonnent alors qu’ils sont à deux doigts du succès.



Je voulais aussi profiter pour remercier SportsTahiti pour l’interview et pour tout le travail de promotion des athlètes locaux. Je tiens à remercier ma famille qui est ma plus grande force, ceux qui me suivent et me soutiennent et aussi mes sponsors comme Air Tahiti Nui et Atlas Brand. Je vais revenir de Métropole en milieu d’année, et j’espère pouvoir aider le jiu-jitsu local à évoluer. Maururu roa !



