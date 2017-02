Jiu Jitsu Brésilien – Tahiti/USA : Belle victoire pour Steven Pierson

Parole à Steven Pierson :



Ton analyse du combat ?



« J’ai bien géré, il était plus fort techniquement que moi, peut être que debout j’ai été meilleur que lui. On travaille beaucoup le « stand up » avec mon senseï (ndlr = coach) et c’est comme ça que je gagne tous mes combats. Une fois arrivé au sol, j’essaie de passer la garde et de contrôler mon adversaire. Mon but n’est pas de « finir » quelqu’un et de faire le beau mais plutôt de gagner le combat aux points. »



« Il est ceinture noire, je le respecte beaucoup (ndlr : Steven est ceinture bleue). Je n’ai pas été plus fort que lui, juste meilleur techniquement ce soir debout. En plus, avec mes diverses blessures, cela a beaucoup interrompu mes entrainements mais je me suis quand même beaucoup entrainé pour ce soir. »



Tu l’a battu à l’envie, au mental, grâce à ton expérience de champion de surf ?



« J’ai toujours été un compétiteur dans la tête. Gagner c’est bien, mais aider les autres c’est mieux, j’ai cette force là de positivité et cette mentalité de combattant. Je félicite les organisateurs et ceux qui se mobilisent pour des évènements locaux. On a la chance d’avoir Bernard qui est motivé pour organiser des compétitions locales pour développer ce sport à Tahiti, respect à ces bénévoles. Merci à tous. » Propos recueillis par SB