Jiu Jitsu Brésilien – Copa Podio : Dany Gérard gagne contre le colosse « Mamute »

Dany Gérard, après sa victoire :



Cette compétition proposait une formule spéciale ?



« Oui, cette compétition était la première journée de la Copa Podio. Il y a trois journées dans l’année où ils organisent un championnat en fonction du poids. Là c’était en poids léger, en milieu d’année c’est poids moyen et en fin d’année ce sera poids lourds. Et pendant ces journées, ils organisent des « super fights », et notamment un challenge « no gi » (ndlr sans kimono) en catégorie super lourd, auquel j’ai participé. »



Ton adversaire ?



« C’est toujours compliqué pour moi de combattre en « no gi » parce qu’on ne s’entraine quasiment jamais en « no gi ». Ce gars là était plutôt spécialisé MMA donc c’est un gars qui s’entraine en « no gi » toute l’année. Il était plus à l‘aise que moi, j’ai dû me préparer en un mois grâce à deux partenaires qui sont venus tous les jours, Taihia Maitere et Hoanui Vanaa, que je remercie. »



Ton ressenti par rapport à ta victoire ?



« Pour être franc, j’aime bien gagner un combat au bout du temps règlementaire. Le gars a été disqualifié parce qu’il a fait une clé de soumission interdite. Je positive parce que je dominais bien le combat, je menais aux points et j’étais vraiment à l’aise. Je ne pense pas que c’était un combat que j’aurais pu perdre. »