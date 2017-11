Jeux olympiques : le fenua reste sous l’égide de la France

Comité national olympique

PAPEETE, 30 novembre 2017 - A quelques jours du renouvellement du bureau du Comité olympique de Polynésie française (COPF), une précision du Comité international olympique diffusée mercredi par le gouvernement rappelle que la Polynésie française n’a pas capacité à disposer d’unC’est un vieux combat de Tauhiti Nena, à la tête du Comité olympique de Polynésie française. Celui de permettre aux athlètes locaux de concourir aux Jeux olympiques sous la bannière de la Polynésie française, et non pas en tant que membres des sélections françaises. L’ancien président du COPF défend depuis 10 ans, auprès des médias et du mouvement sportif, la capacité pour la Polynésie française de s’affilier directement au Comité international olympique (CIO) afin de participer aux Jeux Olympiques avec le drapeau tahitien et bénéficier directement des crédits du CIO en tant que Comité national olympique.La cour d’appel de Papeete a invalidé fin août, pour irrégularité, le scrutin qui avait réélu en janvier 2016 Tauhiti Nena à la présidence du COPF. Cet arrêt avait désigné un administrateur provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de l’organisation de nouvelles élections sous quatre mois. Cette assemblée générale est convoquée samedi 2 décembre.C’est dans ce contexte que le gouvernement a diffusé mercredi un courrier du Comité international olympique daté le 28 novembre 2017 à Lausanne, siège du CIO. Il s’agit d’une précision apportée par l’instance internationale pour faire suite à une demande faite en juillet dernier par Edouard Fritch au sujet des conditions d’inscriptions au CIO et de l’éligibilité de la Polynésie française aux financements de la Solidarité Olympique (SO).La réponse est sans appel : la Polynésie française n’a pas capacité, au regard des dispositions réglementaires du CIO, à constituer un Comité national olympique à moins d’accéder au statut "". Conséquence : "", souligne cette missive de Lausanne, en notant que ""., tacle pour finir un communiqué transmis mercredi par le gouvernement,".