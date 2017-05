Jeux du Pacifique 2019: le bureau tente de retenir Tonga mais prévoit le sélection d'un nouveau pays hôte

AUSTARLIE, le 29 mai 2017- Le bureau exécutif du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP) a diffusé un communiqué de presse pour faire le point sur la situation suite à la défection de Tonga:

"Le bureau exécutif s'est réuni le 26 mai pour aborder la lettre de retrait du gouvernement tongien d'accueillir les Jeux du Pacifique de 2019. Lors de cette réunion étaient présents, Lord Vaea, président par intérim de TASANOC, et Lord Sevele, président du Comité d'organisateur des Jeux du Pacifique de Tonga 2019.

Le bureau exécutif a décidé de faire une dernière tentative afin de maintenir les Jeux du Pacifique de 2019 aux Tonga. En 2012, le Conseil des Jeux a beaucoup insisté pour que les Tonga accueillent ces Jeux et le bureau exécutif reste confiant dans la capacité des Tonga à réussir l'événement si le gouvernement reprend son soutien.

Suivant le Pacifique Way, le bureau exécutif préfère garder la porte ouverte au gouvernement tongien pour une courte période, afin de répondre à ses préoccupations financières avec le CJP, dans un esprit de coopération.

Le CJP a déjà écrit cette offre au Premier ministre, mais demandera maintenant à TASANOC de faciliter un rendez-vous pour les représentants du CJP pour une rencontre avec le Cabinet du PM, au début du mois de juin, pour commencer un processus d'examen complet des structures du coût des Jeux.

Dans l'intervalle, le bureau exécutif informe ses membres qu'il va en mettre place des plans d'urgence pour la sélection d'une autre nation hôte des jeux, si le problème avec le gouvernement tongien n’est pas entièrement résolu avant le 30 juin.