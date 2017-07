Jeux des archipels : Ernest Teagai « Quel avenir pour nos enfants ? »

Ernest Teagai, maire de Tatakoto :







Cela a été un travail de longue haleine ?







« Oui. Cela a été un gros travail de la commune, de ses agents et de notre population aussi. On a voulu ces jeux chez nous parce qu'on ne voulait pas inaugurer cette salle tous seuls. On a réfléchi, on a discuté avec les conseillers, on s'est dit qu'on allait demander au président et au gouvernement d'inaugurer cette salle en invitant les délégations des îles voisines pour des jeux inter-îles, des jeux des Tuamotu Est. »







C'est important ces relations avec les îles voisines ?







« C'est important pour moi, oui, en tant que maire et en tant que président des 17 communes des Tuamotu-Gambier. C'est important aussi de rassembler les maires, de les inviter ici pour qu'ils voient ce que j'ai fait depuis 2008, pour discuter avec eux pour voir ce que l'on peut faire ensemble pour les années à venir. Il faut réfléchir ensemble pour voir quel avenir on veut pour nos enfants. »







Tatakoto fait figure d'exemple pour le développement durable ?







« Ca aussi c'est important. Le solaire, le tri des déchets...On prépare un nouveau projet, que l'on va soumettre au président, consistant à construire un hangar pour fabriquer du compost pour ensuite développer des petits fa'apu (ndlr potagers) pour les familles de l'île. Ces projets là peuvent aussi amener du travail pour nos jeunes et donc les faire rester. Chaque fin d'année on organise des ramassage de détritus tout autour de l'atoll. On fait aussi une marche pour promouvoir le sport et la santé. »







Les gens sont sensibles à cette démarche environnementale ?







« Oui, ils comprennent, même si ce n'est pas facile. On a de mauvaises habitudes, donc pour les faire changer il faut répéter et répéter encore. On fait des réunions pour informer la population, pour leur dire de trier les déchets. (…) Cela peut être un exemple pour les autres communes. Chez nous en tous cas, cela se passe comme ça. »







Un dernier mot ?







« On remercie le ciel que ces jeux aient pu voir le jour chez nous à Tatakoto. Cela a permis aux jeunes de nos îles de se rencontrer, à nos jeunes de Tatakoto de se créer des liens d'amitié avec les jeunes des autres îles. Merci bien sûr au Président du Pays et à son gouvernement, à la direction de la jeunesse et des sports, aux partenaires ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle fête du sport. » Propos recueillis par SB