Jeux des Australes à Rimatara : Les compétitions ont commencé

Pas moins de 5 délégations ont défilé dimanche sur le terrain de Raupoa : Rurutu en jaune, Rapa en bleu, Raivavae en vert), Tubuai en noir) et Rimatara en rouge. Rimatara et Rapa avaient préparé un spectacle de danse traditionnelle, la délégation de Tubuai a tenu quant à elle à offrir des présents aux officiels des jeux présents : le tavana de Rimatara Georges Hatitio, la députée Nicole Sanquer-Fareata, et Tearii Alpha, le ministre de l'agriculture, qui représentait le président du pays lors de cette cérémonie.



La mascotte Vik’ura de David Proia était également présente pour la première fois sur « son île », ce qui a comblé les petits et les grands qui ont tenu à immortaliser ce moment. Après les discours des officiels, Nicole Sanquer-Fareata a officiellement déclaré ouverts les 5e Jeux des Australes.



Ce sont les disciplines de futsal, football et volley-ball qui ont lancé les hostilités, dimanche à partir de 16h. Rapa a remporté son match de futsal contre Rimatara, sur le score de 8 à 0. En football, Rimatara s’est inclinée 1-0 face à Rapa après avoir marqué un but contre son camp. Le terrain était encore glissant suite aux intempéries du week-end.



Tubuai et Raivavae ont également disputé leur match de football, Tubuai s’étant imposée 4 à 1. En volley-ball, Rurutu a vaincu Rimatara chez les hommes comme chez les femmes. Toujours en volley-ball, Tubuai a remporté ses matchs contre Raivavae homme et femme en ne perdant aucun set.



Lundi matin, Tubuai s’est également imposée lors de la course de pirogue individuelle : Zibeona FAANA remporte la médaille d’or et Tevarii TAU la médaille d’argent. La médaille de bronze est pour Moana MAIRAU de Rurutu, suivi de près par Stéphane TEMARONO de Tubuai. Teivitu Pouira